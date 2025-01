Quifinanza.it - Caro affitti e case costose, interviene l’Europa con la task force sul Piano abitativo

Ile la crisi degli alloggi si conferma una delle emergenze sociali più pressanti in Europa. Tra il 2015 e il 2023, infatti, i prezzi delle abitazioni hanno registrato un aumento medio del 48%, con picchi straordinari come il +173% in Ungheria, mentre glisono saliti del 18% nello stesso periodo. È in questo contesto che il 1° febbraio prende ufficialmente il via lainterna alla Commissione europea, guidata dal commissario all’Energia e agli Alloggi Dan Jorgensen.L’obiettivo principale è delineare uneuropeo per gli alloggi a prezzi accessibili, che include una strategia per incrementare la costruzione di abitazioni e una piattaforma di finanziamento paneuropea in collaborazione con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI).Cosa prevede ileuropeo contro ile leIleuropeo contro ile le, annunciato dalla Presidente Ursula von der Leyen, mira a fornire una risposta concreta alla crescente crisi abitativa che colpisce le famiglie europee, specialmente nelle aree urbane.