Carla, Pamela, Laetitia, Eva: le più belle alle sfilate di Parigi sono over 45

Da Jacquemus alla sfilata Alta Moda di Dolce&Gabbana, lediun firmamento di star. Le più? Le icone di stile45.Per la sfilata intitolata La Croisière, lo stilista francese Simon Porte ha scelto come location un appartamentono progettato dall’architetto Auguste Perret. In prima fila,Bruni ha indossato un abito dal taglio a sirena impreziosito da guati lunghi, scollo alla Bardot e maxi strascico.Anderson invece ha scelto un completo composto da camicia in popeline e gonna midi plissettata, mentreCasta ha optato per vestito drappeggiato con profonda scollatura e spacco laterale. Infine, Audrey Tautou è stata avvistata con outfit black&white composto da giacca con manichee pantaloni cropped. Nel video di Amica.it, si scoprono anche le mise di Monica Bellucci, Eva Herzigova e Catherine Deneuve alla sfilata Alta Moda di Dolce&Gabbana intitolata Les Siciliennes.