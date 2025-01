Anteprima24.it - Benevento, canoni di locazione immobili ACER: l’appello del Movimento 5 Stelle

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota deldi: con il profuso impegno del referente giovani Alessandro Palladino, ha intrapreso un approfondimento sulla recente modifica del criterio di calcolo deidiper glidi proprietà di A.C.E.R. (ex I.A.C.P.).Gli assegnatari degli alloggi non sono stati adeguatamente informati sulle nuove disposizioni adottate dalla Regione Campania, generando un diffuso malcontento.A seguito della delibera regionale n. 812 del 29 dicembre 2023 e l’emanazione del regolamento regionale n. 2 del 29 dicembre 2023 (Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 93 del 29 dicembre 2023) , è stato modificato l’articolo 22 del Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11. La nuova normativa introduce modalità differenti per la determinazione deidi, incidendo sulle condizioni economiche di numerosi locatari.