"Alla Menarini sono una passarella", denuncia-monito della Cgil

Tempo di lettura: 3 minuti“Dopo la visita del Ministro Urso, e la passerella, arriva forte, a scuotere le posizioni di soddisfazione laAvellino eFilcams, categoria dei servizi, sui licenziamenti per il mancato assorbimento di lavoratori servizi appalto pulizie civili”*Lettera aperta dei SgAvellino Italia D’Acierno e Sg Luigi Ambrosone Filcams AvellinoBenevento**NOGUERRA TRA I POVERI.*Assistiamo ancora una volta all’esercizio del potere padronale , decisioni unilaterali che mirano a colpire i lavoratori seppur indirettamente, scatenando una guerra tra poveri: DIVIDI ET IMPERA!Accade sotto la luce del sole ma ben nascosto dalle sfilate ministeriali e dai flash,nello stabilimento “Bus” di Flumeri :non riusciamo a spiegarci come mai nella stessa azienda da una parte si decantano ASSUNZIONI e dall’altra si “LICENZIANO” otto lavoratori, otto persone che per vivere hanno bisogno di lavorare, nel silenzio assenso di tutti; per quanto ci possa far piacere per il territorio la crescita occupazionale tanto osannata ,cisempre 8 esseri umani, famiglie, reddito da lavoro dipendente che hanno perso il lavoro.