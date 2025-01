Ilrestodelcarlino.it - Zaro si fa sorprendere due volte. Defrel propizia il primo gol

GAGNO 6 Sulle due reti, con conclusioni da distanza molto ravvicinata, non può fare molto. Decisivo neltempo quando recupera in modo felino su un avventato retropassaggio di Di Pardo. CALDARA 6,5 Gara di buon livello, sia in fase difensiva che in ripartenza, gestisce la palla con buona qualità.5,5 Si fa superare da Vandeputte nell’occasione delgol cremonese, e nella ripresa non chiude su Vasquez nell’occasione in cui lo spagnolo colpisce la traversa. DELLAVALLE 5,5 Macchia una gara sin lì di buona attenzione facendosi scappare De Luca nell’occasione del pari della Cremonese nel finale. DI PARDO 7 L’ex cagliaritano gioca finalmente una gara di sostanza e, aggiungiamo, di sicurezza. Segna il gol dell’1 a 1 a porta vuota, ma era al posto giusto al momento giusto, diventando il diciassettesimo marcatore stagionale.