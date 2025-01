Zonawrestling.net - Tessa Blanchard: “Un match contro Rhea Ripley? Certo che si!”

Leggi su Zonawrestling.net

Come sappiamo, da qualche tempo è in corso una partnership tra WWE e TNA in forza della quale le star NXT possono apparire nei tv show TNA e quelle TNA nei tv show NXT. La due federazioni hanno concluso un accordo pluriennale che apre a diversi possibili scenari, magari anche un coinvolgimento delle Superstar del main roster.vs?Ospite del podcast DeLoco,ha risposto ad una domanda su di un suo eventualee se gradirebbe la cosa: “È fenomenale. Ho visto alcuni suoi. Abbiamo preso parte al primo Mae Young Classic. Quella però era unadiversa. All’epoca era bionda, aveva già grandi abilità, ma ora è una vera e propria powerhouse. Mi piacerebbe affrontarla senza dubbio”. Staremo a vedere quali opportunità offrirà la partnership tra WWE e TNA nel prossimo futuro.