Sport.quotidiano.net - Pallamano a1. Salerno troppo forte. Ma Casalgrande poteva fare di più

JOMI33PADANA 16 JOMI: Mangone 5, Dalla Costa 5, Lepori, Rossomando, Squizziato 5, De Santis 1, Fabbo 3, Woller, Danti, Lanfredi 3, Lauretti Matos, Linder, Bujnochova 5, Barreiro Guerra 4, Falser, Gislimberti 2. All. Vincent.PADANA: Ferrari E., Franco 3, Iyamu 2, Furlanetto 3, Artoni S. 2, Rondoni, Bonacini, Artoni A. 3, Orlandi 1, Ferrari L., Baroni S., Lusetti 2. All. Barani. Arbitri: Jessica Della Maggiora e Vanessa Nocentini. Note: primo tempo 17-7. Sette metri:1/2,3/5. Esclusioni per due minuti:3,1. Stop esterno per laPadana (14), che cade nettamente sul campo della corazzata Jomi(24), seconda nella classifica di Serie A1 femminile. Gara mai in discussione: le campane sono avanti 12-4 al 20’ e dilagano col passare dei minuti, lasciando le briciole all’attacco ceramico con una difesa molto attenta.