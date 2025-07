San Felice di Nola | Patrono di Nola celebrato il 10 luglio

San Felice di Nola, il patrono celebrato il 10 luglio, incarna il coraggio e la fede in tempi difficili. Nato in una famiglia romana e consacrato alla vita religiosa, si distinse durante le persecuzioni cristiane, rifiutando ogni compromesso per difendere i valori della sua fede. La sua vita è un esempio di dedizione e sacrificio che ancora oggi ispira tutta la comunità di Nola. Il suo percorso verso la santità continua a essere ricordato e festeggiato con grande devozione.

Chi era San Felice di Nola?. San Felice nacque in una famiglia di origine romana e, dopo aver ricevuto un'educazione adeguata, decise di abbracciare la vita religiosa. Divenne prete e serv√¨ sotto il vescovo Massimo di Nola. Durante le persecuzioni contro i cristiani, Felice si distinse per il suo coraggio e la sua fede incrollabile, rifiutando di rinunciare alla sua religione nonostante le minacce di morte. Il percorso verso la santit√†. La sua dedizione e il suo spirito di sacrificio lo portarono a essere imprigionato e torturato. Tuttavia, secondo la leggenda, fu miracolosamente liberato da un angelo.

