Social Football Summit a novembre la nuova edizione a Torino | tutte le novità

Il Social Football Summit torna a novembre, spostandosi dall’originaria cornice romana all’iconico Allianz Stadium di Torino. L’evento, ormai affermato come punto di riferimento globale per l’industria del calcio, promette di offrire un’esperienza ancora più coinvolgente e innovativa, con novità che trasformeranno il modo di vivere il mondo del pallone. Preparati a scoprire le tendenze emergenti e le sfide del futuro: l’appuntamento da non perdere!

Dopo essersi sviluppato a Roma in questi anni, l’evento di riferimento per l’industria calcio si sposta all’Allianz Stadium Il Social Football Summit (SFS), evento di riferimento internazionale per la football industry, si prepara ad accendere i riflettori sull’ottava edizione, che si terrà il 18 e 19 novembre 2025 nella prestigiosa cornice dell’ Allianz Stadium di Torino. L’ottava edizione offrirà un’esperienza ancora più immersiva e rilevante per il mondo dello sport e del calcio globale. L’evento si terrà in una location d’eccellenza, simbolo di innovazione architettonica e sostenibilità, scelta per rappresentare al meglio lo spirito di trasformazione che caratterizza questa nuova edizione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Social Football Summit, a novembre la nuova edizione a Torino: tutte le novità

