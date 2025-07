L' ordine degli architetti preoccupato per l' agrivoltaico e il fotovoltaico a terra

L’Ordine degli Architetti di Arezzo esprime forte preoccupazione per la recente proposta di Legge Regionale n. 2 del 02/12/2024, che definisce le aree idonee per agrivoltaico e fotovoltaico a terra. Pur inserendosi nel contesto della transizione energetica e della tutela ambientale, questa normativa rischia di compromettere il paesaggio e il patrimonio territoriale. È essenziale trovare un equilibrio tra sviluppo sostenibile e conservazione, affinché le innovazioni non compromettano il valore del nostro territorio.

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Arezzo esprime forte preoccupazione per la proposta di Legge Regionale n. 2 del 02122024, relativa all'individuazione delle aree idonee per l'agrivoltaico e il fotovoltaico a terra.

