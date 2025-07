Il grande Beach Soccer a Tirrenia | quattro giorni da vivere tra sport e tutela dell’ambiente marino

grande manifestazione di Tirrenia trasforma quattro giorni in un festival di adrenalina, passione e rispetto per il mare. Lo sport si unisce alla tutela ambientale, dimostrando che divertimento e responsabilità possono andare di pari passo. Con Q8 Italia come Title Main Partner, questa kermesse rappresenta un’occasione unica per vivere il beach soccer nel suo massimo splendore, promuovendo valori di sostenibilità e inclusione. La passione per il calcio sulla sabbia si fonde con l’impegno per il nostro pianeta, creando un evento indimenticabile.

Lo sport è diventato un linguaggio universale che parla a tutti i background culturali e territoriali, che crea occasioni di incontro andando oltre l’attivitĂ agonistica. In questo contesto si inserisce Q8 Italia, che accompagna il Campionato Italiano di Beach Soccer come Title Main Partner. La. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: beach - soccer - tirrenia - quattro

Beach soccer. Presentato il Valenti: si gioca dall’11 al 17 agosto - Il beach soccer "Memorial Matteo Valenti" torna con la sua ventesima edizione, dal 11 al 17 agosto. Un traguardo straordinario per onorare la memoria di Matteo e Attilo Simonetti, che sarà celebrato con grande entusiasmo.

Pisa Beach Soccer added a new photo. - Pisa Beach Soccer Vai su Facebook

Il grande Beach Soccer a Tirrenia: quattro giorni da vivere tra sport e tutela dell’ambiente marino; Il programma completo della Finale Nazionale prevista a Tirrenia sabato 24 e domenica 25 maggio; Beach Soccer, anche l’ex vicentino Sciacca convocato in Nazionale per il raduno con vista Mondiali Seychelles 2025.

Il grande Beach Soccer a Tirrenia: quattro giorni da vivere tra sport e tutela dell’ambiente marino - Tirrenia è una delle tappe di un tour che sta portando il Beach Soccer in alcune delle località costiere più belle del nostro Paese. Da pisatoday.it

CAMPIONATO SERIE A. Pisa Beach Soccer. Due giorni di sfide in Campania - Il Pisa Beach Soccer, dopo la delusione vissuta in Coppa Italia, è pronto a rituffarsi nel campionato. Scrive lanazione.it