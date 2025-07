Cittadella per il concessionario i ritardi sono tutti imputabili a cause di forza maggiore

La situazione in piazza Cittadella si presenta complessa, con i ritardi attribuibili principalmente a cause di forza maggiore. Il centrodestra sperava in una squadra di tecnici comunali pronta a chiarire la situazione, ma in aula sono comparsi solo il sindaco e il vice. Una mancanza di dettagli che alimenta dubbi e richiede risposte chiare per garantire trasparenza e fiducia nella gestione comunale.

Il centrodestra si aspettava una squadra composta da dirigenti e tecnici comunali (come il Rup, il responsabile unico del procedimento, o il direttore generale dell'ente) a fornire spiegazioni e dettagli sulla situazione di piazza Cittadella, ma in aula c'erano "solo" il sindaco e il vice.

