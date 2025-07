Separazione delle carriere | verso una riforma costituzionale decisiva

Cosa comporterà questa svolta storica per la trasparenza, l’indipendenza e l’efficienza della giustizia in Italia? La separazione delle carriere si presenta come un punto di svolta decisivo, pronto a ridefinire l’autonomia e l’equilibrio del sistema giudiziario, aprendo nuove prospettive di riforma e modernizzazione.

Separazione delle carriere: il punto di svolta che ridefinisce l'autonomia e l'equilibrio del sistema giudiziario italiano.. La separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante è da decenni uno dei nodi più dibattuti del sistema giudiziario italiano. Con il recente avanzamento del disegno di legge costituzionale e nonostante l'ostruzionismo dell'opposizione, il tema sembra finalmente avviarsi verso una svolta storica. Cosa significa "separazione delle carriere"?. Attualmente in Italia, i magistrati che ricoprono il ruolo di pubblici ministeri (PM) e quelli che operano come giudici fanno parte della stessa carriera e condividono l'organo di autogoverno: il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).

