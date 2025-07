Psg-Real Madrid le pagelle | Fabian Ruiz domina 8,5 Courtois non può fare di più 6,5

Nel duello tra PSG e Real Madrid, le pagelle raccontano una serata di luci e ombre: Fabian Ruiz domina il centrocampo, mentre Courtois si supera, impedendo un risultato più pesante. Marquinhos si conferma affidabile, Gonzalo Ramos trova il gol dopo due tentativi, e le difficoltà di Asencio e Rudiger sottolineano le sfide sul campo. Una notte ricca di spunti che lascia molti spunti di riflessione per il prossimo match.

