Da Chivu a Inzaghi un cambiamento netto! Inter sceglie la flessibilità

Cristian Chivu, nonostante sia arrivato da poco all’Inter, ha dimostrato un approccio di segno nettamente diverso rispetto a quello di Simone Inzaghi. Una la parola chiave. MODIFICA SOSTANZIALE – Cristian Chivu ha rimpiazzato Simone Inzaghi – sulla panchina dell’Inter – in conseguenza di una scelta chiara della dirigenza nerazzurra. Per abbracciare il futuro, aprendosi a un codice differente rispetto a quello dei parametri zero e dell’esperienza – praticato fino ad oggi – il punto di partenza non poteva che essere quello di affidarsi a un tecnico giovane e voglioso di stupire come il rumeno. L’idea di fondo, che trova il suo architetto principale nel fondo Oaktree, è quella di replicare il modello vincente – sperimentato dalle big europee – consistente nel rompere gli schemi del passato attraverso il ricorso al criterio primario della “ flessibilità ”. 🔗 Leggi su Inter-news.it