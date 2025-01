Quotidiano.net - Oltre 200.000 sfollati tornano a Gaza dopo apertura del valico

Secondo un funzionario della sicurezza di, più di 200.000sono tornati a piedi nel nord dinelle due ore successive all'del. I posti di blocco per le auto sono stati aperti alle 09:00 ora locale, due orela ridegli attraversamenti pedonali, ma l'Afp segnala ritardi per i veicoli. Il governo diha impiegato "più di 5.500" persone per "agevolare il ritorno degli" aCity e nel nord. Secondo le stime del governo, la popolazione diCity e del nord avrà bisogno di 135.000 tende e roulotte per tornare alle proprie case distrutte.