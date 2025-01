Terzotemponapoli.com - Napoli-Udinese: biglietti in vendita

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di martedì 28 Gennaio 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Udinese, sfida valida per la 24° giornata di Serie A, che si disputerà nel weekend del 9 febbraio 2025 allo Stadio Diego Armando Maradona. Data e orario della partita verranno comunicate dalle autorità competenti nei prossimi giorni. La vendita dei biglietti, disponibile esclusivamente online, si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato. PREZZI I prezzi per la partita Napoli vs Udinese saranno i seguenti: Settore Fidelity Card Libera CURVE INFERIORI 14 € 20 € CURVE SUPERIORI 35 € 40 € DISTINTI INFERIORI 40 € 50 € DISTINTI SUPERIORI 50 € 60 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 60 € 70 € TRIBUNA NISIDA 65 € 75 € TRIBUNA POSILLIPO 80 € 95 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 95 € 110 €