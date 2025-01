Quifinanza.it - Meloni in Arabia Saudita firma accordi per 10 miliardi su energia, tecnologia e cultura

Giorgiaha fatto tappa incon una missione ambiziosa: stringere legami più solidi con i Paesi del Golfo e trasformare le relazioni bilaterali in una macchina economica di grande portata. Il risultato ammonta a diecidi dollari in, una cifra che ridefinisce le relazioni tra Italia ee apre nuovi scenari di collaborazione.I progetti messi in cantiere durante questi incontri tracciano un percorso concreto verso una collaborazione che punta a durare e crescere.Incontro ad Al-Ula con Mohamed bin SalmanAd Al-Ula, Giorgiaha incontrato il Principe ereditario e Primo Ministro, Mohamed bin Salman Al Saud. Durante il colloquio, i due leader hannoto una dichiarazione congiunta che eleva i rapporti tra i due Paesi a un partenariato strategico.