Io sono la fine del mondo recensione | quanta cattiveria gratuita nel film politically scorrect con Angelo Duro

La nostradi Ioladelcampione d’incassi con: un buon cast con Giorgio Colangeli e Simone Montedoro ma tantae immotivata per una storia inconsistenteIoladelmonetizza il più possibile lo stile caustico die dà vita ad unche ha ben poco di cinematografico. Il risultato è un revenge movie pieno die immotivata, per una trama inconsistente costituita dall’assemblaggio di battute volte a mettere a disagio lo spettatore. A giudicare dal successo al botteghino, il pubblico deve aver apprezzato questo protagonista crudele, odioso e fastidioso all’ennesima potenza. La commedia non graffia e non approfondisce nessuna della tematiche sfiorate, ma si fa apprezzare per il buon cast che vede, tra gli altri, la presenza di Giorgio Colangeli e Simone Montedoro.