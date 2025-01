Secoloditalia.it - Il matrimonio possibile tra Cdu e Afd: i centristi tedeschi si avvicinano ai conservatori sulla migrazione

Il candidato cancelliere del Cdu, Friedrich Merz, è intenzionato a introdurre nuovi controlli sulle migrazioni, con provvedimenti da far approvare all’interno del Bundestag: se necessario anche con i voti dell’Afd. Sembra che il partito conservatore tedesco non faccia più paura, anzi viene quasi considerato un valido alleato per l’approvazione delle politiche migratorie. “Ciò che è giusto nella sostanza non diventa sbagliato solo perché raccoglie il consenso delle persone sbagliate. Questa posizione rimane”, ha affermato Merz, provando comunque a tirare una stoccata improbabile ai suoi possibili alleati. Inoltre, il Cdu è tra i favoriti per le prossime elezioni che si terranno il 23 febbraio, secondo quanto è stato riportato dai sondaggi.L’idea di Merz è quella di respingere tutti i migranti senza la documentazione opportuna per entrare nel territorio tedesco, ripristinando le ispezioni sui confini dello stato.