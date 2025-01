361magazine.com - Giornata della Memoria: il Presidente Mattarella ad Auschwitz

Ci sarà una cerimoniaUn giorno per non dimenticare gli orrori delle deportazioni e del fascismo. E così, nella, oggi 27 gennaio 2025, si svolgerà una cerimonia commemorativa nel campo di concentramento diper ricordare gli 80 anniliberazione.A presenziare per l’Italia, ci sarà il capo dello Stato Sergioche aveva già visitato il campo ad aprile 2023, prendendo parte alla “Marcia dei vivi”, un evento annuale che vede sfilare migliaia di giovani trae Birkenau.Oltre l’Italia ci sarà una massiccia presenza diplomatica: sono attesi anche Re Carlo III di Inghilterra, i reali di Danimarca, dei Paesi bassi, di Spagna e di Svezi o ancora Emmanuel Macron per la Francia, Frank Walter Steinmeier per la Germania, Alexander Van der Bellen per l’Austria.