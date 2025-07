Federica Sciarelli ritorna sul delitto di Chiara Poggi con una intervista al colonnello Cassese tra i primi a occuparsi del caso

Dove ci porta questa serata speciale di “Chi l’ha visto?”? Federica Sciarelli torna a scavare nei misteri irrisolti, con interviste esclusive e dettagli sorprendenti. Tra il delitto di Chiara Poggi e il doppio orrore di Villa Pamphilj, ogni pezzo di puzzle si aggiunge alla narrazione di storie che ci scuotono e ci interrogano. Restate con noi: perché ogni indizio può fare la differenza e svelare verità nascoste.

Q uesta sera la puntata speciale di “Chi l’ha visto?” ha scelto di ritornare ancora una volta sul caso Garlasco, riportando l’attenzione su un particolare rilevato da uno degli spettatori del programma di Rai 3: chi stava giocando alla playStation a casa Poggi la mattina del delitto? Si è proseguito con il duplice delitto di Villa Pamphilj e l’intervista ai genitori di Anastasia, uccisa insieme alla sua bambina dal marito Francis Kaufmann. “Dove nessuno guarda, Il caso Elisa Claps”, la clip con Federica Sciarelli X Leggi anche › Nell’ultima puntata di “Chi l’ha visto?” ancora Garlasco: De Rensis, Lovati e la verità su Andrea Sempio Speciale Chi l’ha visto? caso Garlasco news, puntata di oggi 09 luglio: intervista a Cassese. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Federica Sciarelli ritorna sul delitto di Chiara Poggi con una intervista al colonnello Cassese, tra i primi a occuparsi del caso

