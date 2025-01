Spazionapoli.it - Difficoltà per Garnacho e Adeyemi: affare last minute come piano B del Napoli

Ultimissime calcio– Il mercato degli azzurri entra nella fase decisiva: individuato ilalternativo ad Alejandroe Karim, nomi in cima alla lista per il post Kvara.Archiviata la grande soddisfazione di aver battuto la Juventus, in rimonta, allo stadio Diego Armando Maradona, e in attesa che la squadra si ritrovi a Castel Volturno per preparare la prossima sfida contro la Roma (clicca qui per le ultime novità), in casacalcio le ultimissime notizie riguardano perlopiù il mercato. Non potrebbe essere altrimenti, se si considera che si è nella fase finale (e per questo decisiva) della sessione di riparazione di gennaio. Con un post Kvaratskhelia ancora da definire, impazzano i rumors all’ombra del Vesuvio.I nomi più caldeggiati nelle scorse ore sono quelli di Alejandroe Karim: per il giocatore di proprietà del Manchester United c’è distanza circa la valutazione del suo cartellino da parte del club inglese, mentre per il secondo permangono delle perplessità dal fronte calciatore ed entourage.