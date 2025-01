Inter-news.it - Compagnoni: «Inter, un rischio da non correre. Tre di livello superiore!»

Dopo la vittoria in trasferta a Lecce, l’è chiamata a un nuovo sforzo in Champions League. In vista del match col Monaco, Maurizioelenca i rischi, ma anche i punti di forza, della squadra di Simone Inzaghi.FASE DECISIVA – Maurizio, ospite nello studio di Sky Sport 24, dichiara: «È proprio importante che l’faccia risultato col Monaco, proprio per evitare i playoff di Champions League. Evitare due partite in Europa è fondamentale per l’in questo momento, dove in campionato sembra entrare in una fase decisiva. Giocare due partite di Champions League in più potrebbe penalizzare quasi in modo decisivo la squadra di Simone Inzaghi. Ecco perché la partita col Monaco è importante».Da Lecce--Monaco con le tre stelle di InzaghiI VERI E ALTI LIVELLI – Maurizio, poi, si sofferma su tre gemme di cui l’può godere: «L’ha tanti grandi giocatori e credo che tre di questi siano di un