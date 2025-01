Lettera43.it - Chi è Liang Wenfeng, fondatore di DeepSeek

Una settimana dopo aver presentato il modello di intelligenza artificiale R1, la startup cineseha raggiunto i vertici nei download gratuiti negli Stati Uniti. Un risultato eccezionale, considerando che il suo addestramento è durato appena due mesi e ha richiesto un budget di ‘appena’ 5,6 milioni di dollari, facendo leva sui chip a capacità ridotta di Nvidia (H800). In una serie di test di terze parti, il modello diha superato Llama 3.1 di Meta, GPT-4o di OpenAI e Claude Sonnet 3.5 di Anthropic per accuratezza, dalla risoluzione di problemi complessi alla matematica e alla codifica, secondo valutazioni di settore. Ecco chi èdidi.Nel 2016 ha fondato l’hedge fund quantitativo High-FlyerIngegnere classe 1985 originario di Guangdong,si è laureato in Sistemi per la visione artificiale all’Università di Zhejiang.