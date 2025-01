.com - Carrese pubblica il nuovo singolo Riflesso, in cui si mette a nudo

Dopo una lunga pausa torna la cantautricecheilCon il suo, fuori per SONO Music Group,ci accompagna in un viaggio intimo tra vulnerabilità e resilienza. Prodotto da Vincenzo Pizzi e distribuito da Virgin Music Group/Universal Music Group, il brano è un manifesto di smarrimento e ricerca interiore, scandito da una produzione moderna che mescola elettronica e malinconia.Nel testo,si, confessando paure, insicurezze e la difficoltà di confrontarsi con un mondo che sembra chiedere sempre troppo: Mi chiedi perché voglio restare così a raccontarmi storie / Solo per distruggere il finale / Perché non credo mai in un lieto fine.La voce profonda e toccante dell’artista si intreccia con un beat elettronico che sottolinea i contrasti tra fragilità e determinazione.