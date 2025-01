Lanazione.it - Calcio Uisp a 11: Delta del Caprio e Amatori Per Lucio, avvio col piede giusto

La Spezia, 26 gennaio 2025 – Inizia male il girone di ritorno per La Serra, capolista del Girone 1 dela 11provinciale, battuto dall'Per. Non ne approfitta certo il Pozzuolo, superato dal Ritrovo Filetto, mentre risale il Bagnone e avanza piano il Real Chiappa, nella massima serie del campionato della Lega della Spezia e della Valdimagra. Cambia ancora lo scenario del Girone 2, dove a compiere il balzo più grande è ildel, che raggiunge così il Virgoletta in testa, che non va oltre il pari contro lo Sporting Bacco. Cadono inveceFilattiera e Pegazzano, che lasciano la vetta e si fanno raggiungere da Rangers Soliera e Pugliola/Bellavista. GIRONE 1 Risultati: Asd Il Ritrovo Filetto-Gs Pozzuolo 2-0 (Mosti S., Menchini S.),Per-La Serra 2-1 (Freschi A.