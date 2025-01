.com - Baustelle, la festa per i 25 anni di carriera si conclude nei palasport

festeggiano i 25dicon un nuovo album, un festival in Toscana, un tour estivo e un gran finale con due date neiLe sorprese che ci riservano iper questo 2025 non sono finite: per coronare i loro 25dil’iconico gruppo composto da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi tornerà live con due speciali feste finali nei palazzetti di Roma e Milano – organizzate da Vivo Concerti – a coronare questo 2025. Nell’attesa delle date estive, appuntamento il 5 dicembre a Roma – Palazzo dello Sport e il 12 dicembre ad Assago (MI) – Unipol Forum perre in maniera gloriosa un 2025 di cui isaranno protagonisti.La capacità deidi evolversi senza mai tradire il sound originale che li ha resi celebri rende questoversario un momento speciale da celebrare insieme al loro pubblico.