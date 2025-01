Sport.quotidiano.net - Basket, in DR2 una sfortunata IES Pisa perde con Lucca di un punto dopo un supplementare

, 27 gennaio 2025 – UnaIESha perso con il minimo scarto,un, nel derby casalingo con la BCL, che ha così vendicato la sconfitta subita all’andata sul proprio parquet. Gli uomini di coach Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, hanno inseguito per tre quarti gli ospiti, hanno trovato il, in cui erano in vantaggio fino a 1 minuto dal termine, per poi cedere di unallo scadere, in una serata in cui è mancato qualchedall'arco e da due. LA CRONACA – Opposti ad un team di buoni atleti ed ottimi tiratori, i biancocelesti hanno inseguito i lucchesi dal primo quarto (11-15), al riposo (17-24), per poi avvicinarsi nella ripresa, accorciando decisamente alla fine del terzo periodo (32-35), e trovando il pareggio a 8” dalla conclusione, grazie a due liberi di Raimo.