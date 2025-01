Abruzzo24ore.tv - Autostrada A24: chiusure notturne allo svincolo di Teramo Est per verifiche tecniche

- Strada dei Parchi annuncia modifiche alla viabilità fino al 1° febbraio, disagi previsti per automobilisti nelle ore. La concessionaria Strada dei Parchi ha comunicato che, per effettuare importantipresso lodiEst, saranno attuatetemporanee e modifiche alla viabilità sull’A24. Gli interventi, programmati nelle ore, interesseranno diverse rampe di accesso e uscita. Ecco il dettaglio dei provvedimenti: Notti del 27 e 28 gennaio: dalle 22:00 alle 06:00 dei giorni successivi, chiusura della rampa di accesso all’A24 in direzione L’Aquila/A25/Roma e alla-Mare, per chi proviene da Giulianova (rampa C). Gli automobilisti potranno utilizzare le rotatorie di Viale Europa per accedere sia alla città diche all’A24.