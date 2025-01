Ah è così Grande Fratello la censura arriva tardi e il pubblico scopre quello che non doveva

Leggi su Caffeinamagazine.it

”Noi abbiamo un copione, ci guidano a fareche vogliono ma siamo noi poi che decidiamo se farlo o no!”. Ilnon fa in tempo are e il concorrente spiffera il piano degli autori mandando su tutte le furie ildel reality show condotto da Alfonso Signorini. Durante una conversazione, il concorrente ha lasciato intendere che esisterebbe un presunto “copione” fornito dagli autori del programma, mettendo in dubbio la spontaneità delle dinamiche che ilsegue quotidianamente.Nonostante i tentativi della regia di intervenire rapidamente perre il momento, alcune parole incriminate sono state trasmesse in diretta, scatenando la furia dei social. Gli spettatori, abituati a considerare il reality show autentico, si sono dichiarati increduli e, in molti casi, indignati per quanto rivelato dal concorrente.