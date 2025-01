Spazionapoli.it - Addio Napoli, l’annuncio non lascia dubbi: non si torna più indietro

Notizie calcio– Per il team partenopeo, dopo aver sconfitto la Juventus, è arrivata una notizia di calciomercato.Dopo aver sconfitto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ilè riuscito a battere un’altra big del nostro campionato. Gli azzurri, infatti, hanno sconfitto sabato scorso la Juventus.I partenopei hanno saputo ribaltare il gol di Kolo Muani con Anguissa e Romelu Lukaku (quest’ultimo a segno su calcio di rigore). Archiviato il match contro la Juve, ilora è atteso dalla sfida di domenica prossima contro la Roma. Tuttavia, in attesa della gara contro i giallorossi, per Antonio Conte è arrivata una notizia di calciomercato.Calciomercato, la Fiorentina non vuole cedere in prestito Pongracic: obiettivo sfumatoSecondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, ildeve diread un obiettivo, ovvero a Pongracic.