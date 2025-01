Liberoquotidiano.it - Via il segreto sulla morte di John Kennedy: la svolta di Trump

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ora che hanno cercato di farlo fuori, per due volte per giunta, e che ne ha scelto un discendente come membro del governo, Donalddeve sentirsi più vicino aFitzgerald. Nel 2017 riuscì a pubblicare alcuni documenti relativi all'assassinio, non tutti. Le agenzie di intelligence richiesero che rimanessero censurati per proteggere informazioni sensibili come i nomi degli agenti della Ciao i metodi di raccolta di informazioni. Accettò controvoglia. Giovedì, a otto anni di distanza, ha firmato un ordine esecutivo che impone la completa divulgazione dei dossier sugli omicidi di JFK (ucciso a Dallas il 22 novembre 1963), di suo fratello, il senatore Robert F.(ucciso il 5 giugno 1968, a Los Angeles), e del reverendo Martin Luther King, pioniere della lotta per i diritti civili degli afroamericani (ucciso a Memphis il 4 aprile 1968).