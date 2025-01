Calciomercato.it - Thiago Motta e la sua Juve sotto attacco: “Uno spreco osceno”

Laperde con un secondo tempo allarmante eora si prende un altro pieno di critiche: “17 punti buttati via in situazioni di vantaggio”E anche l’ultimo baluardo stagionale è caduto. La casella delle sconfitte in casantus non è più a quota zero, ma è arrivato il primo KO in campionato ed è arrivato per mano del Napoli di Antonio Conte. Tutto molto doloroso per la tifoseria bianconera e il primo a prendersi il pieno di critiche èe la sua: “Uno” – Calciomercato (LaPresse)Alla prima avventura sulla panchina di una big, il tecnico italo-brasiliano sta andando incontro a molte difficoltà. La sua squadra macina gioco, ma non macina punti e contro il Napoli si sono viste due facce che fanno spavento: nel primo tempo una squadra coraggiosa e dominante, nella ripresa lantus si è sciolta completamente ed è rimasta in balia del Napoli.