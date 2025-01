Ilrestodelcarlino.it - Super Antenna 5G, polemiche a Offida

Spunta una5G sulla testa dei cittadini di. Il luogo individuato è lo stadio, quartiere Madonnetta, popolata da tante famiglie giovani, sede degli impianti sportivi e a ridosso del nuovo polo scolastico. L’e i cittadini per il futuro vivranno appassionatamente, pericolosamente insieme. Eppure nel borgo si stanno facendo tanti lavori per la promozione e la valorizzazione del territorio, per il futuro dal belvedere disorgerà una torre, che sicuramente non è quella di Eiffel, si staglierà all’orizzonte, alla faccia del borgo più bello d’Italia. I cittadini sono indignati e si chiedono come mai queste stazioni radio vengono installate vicino alle abitazioni e i luoghi sensibili, ma soprattutto si chiedono perché questa decisioni devono apprenderla senza nessun coinvolgimento? La notizia è trapelata in questi giorni e ha colto tutti di sorpresa.