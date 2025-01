Lanazione.it - Stalle, emorragia no-stop: "Problema materia prima"

Antonio Vignini, allevatore mugellano e presidente di Cooperlatte, la principale cooperativa che raccoglie il latte dalletoscane, non ci sta. Il momento di crisi sta mettendo a dura prova il gruppo degli allevatori mugellani che da tempo sta fronteggiando una situazione di difficoltà che anche negli ultimi tempi ha visto la chiusura di altre due. Vignini lo ribadisce: "Il prezzo del latte rimane non remunerativo ed è causa, almeno in parte, della chiusura delle. La bassa remunerazione non garantisce la continuità delle aziende, perché non consente un tenore di vita normale, personale e familiare; si è sempre impegnati nel lavoro, e spesso i giovani decidono di non continuare il mestiere, e salta quindi il necessario cambio generazionale. Invece la questione del ricambio è fondamentale: ci sono aziende agricole che chiudono e i figli vanno a lavorare come dipendenti in altredi cooperative o di aziende più grandi che garantiscono loro il sabato e la domenica come festività, le ferie e uno stipendio dignitoso".