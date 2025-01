Oasport.it - SINNER DOES IT BETTER! Semplicemente superiore: spazza via Zverev e vince ancora gli Australian Open!

Jannik, per la seconda volta consecutiva, è campione degli. Anche il 2025, dopo il 2024, è suo. Stavolta non c’è bisogno della rimonta come un anno fa, ma mette perfettamente in chiaro chi è il numero 1 del mondo. Alexander, il numero 2, è battuto 6-3 7-6(4) 6-3 in 2 ore e 42 minuti, per quella che è la terza affermazione a livello Slam del classe 2001 di Sesto Pusteria, che aggiorna tutta una serie di statistiche e primati in un 26 gennaio indimenticabile. Un altro trionfo, proprio nel giorno dell’Australia Day, con il quale può ricevere dalle mani del mitico John Newcombe il Norman Brookes Trophy.risulta glaciale nei suoi primi due turni di battuta, e nel quarto game è lui ad avere le prime due palle break del match giocando con ottima intensità., però, fa ricorso alla prima che diventa un’arma di salvataggio per il 2-2.