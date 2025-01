Sport.quotidiano.net - Serie A2: ore 18 per proseguire la striscia vincente del 2025. Fortitudo: intensità e Thomas. Caja cerca risposte a Verona

Leggi su Sport.quotidiano.net

Gli esami nello sport come nella vita non finiscono mai. E’ quello che succede nei prossimi sette giorni allachiamata a un trittico di sfide, affascinante, ave che potrebbe dare dimensioni ancor più nitide sul futuro della squadra diretta da Attilio. Il tris di sfide, che proseguirà mercoledì con Cantù al PalaDozza e poi domenica prossima sempre in Piazza Azzarita con Vigevano, comincia stasera alle 18 dal Pala Agsm Aim didove Matteo Fantinelli e compagni saranno impegnati con la Scaligera. Confronto tutt’altro che facile attende la Flats Service contro una rivale che ha gli stessi punti in classifica dei ragazzi del presidente Stefano Tedeschi. Confronto di alta classifica per unache, reduce da quattro vittorie consecutive, con imbattibilità nele 9 su 11 nella seconda era, proverà a scalare ancora la classifica.