Se è così vattene via Ora o mai più Valerio Scanu | guerra contro tutti e limite di parecchio superato

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Ma sentitelo questo, ma perché non te vai?via se pensi di essere tanto meglio degli altri”. E ancora: “Chiamano quelli come lui perché fanno polemica., puoi avere tutte le ragioni del mondo ma per favore basta con queste scene: basta fare il pagliaccio. Se una cosa non ti sta bene,”. La puntata di ieri, sabato 25 gennaio, di Ora o mai più ha sollevato polemiche a non finire. Nel mirino soprattutto.>> “Ecco la co-conduttrice di Sanremo 2025”. Carlo Conti si porta avanti: scelta la giovane collegaIl motivo,ha spiegato di non essere stato messo nelle stesse condizioni degli altri: “Sicuramente io e Rita abbiamo ben poco in comune a parte l’amore per la musica ovviamente. In molti casi però si possono creare delle connessioni buone, a volte ci vuole più tempo altre volte arrivano in modo immediato.