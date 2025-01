Ilfattoquotidiano.it - “Pronto signora, sua nipote è un ospedale. È in fin di vita, ci dia i suoi soldi”: truffatori prendono di mira una nonna di 100 anni, che sviene per lo choc

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non è la prima volta che accade, purtroppo. I malintenzionati non si fermano davanti a nessuno quando si tratta di estorceree gioielli, questo è un dato di fatto. Ed è quello che è accaduto a una povera anziana di 100di Soragna, in provincia di Parma, che un giorno ha ricevuto una telefonata, che non avrebbe mai voluto ascoltare.“? Suaè in”. Poche parole che, come riporta Today Parma, hanno subito messo in agitazione, comprensibilmente, la. Poi la richiesta, come da copione, diper salvare la povera. Ma il risultato è stato che l’anziana è stata colta da malore per il fortee la telefonata si è interrotta.A raccontare l’episodio increscioso lastessa: “Ihanno chiamato miaal telefono fingendo di essere me.