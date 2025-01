Impresaitaliana.net - Pomigliano, Salvatore Esposito passa all’opposizione

Leggi su Impresaitaliana.net

Il consigliere: “Occasioni perse per la città”d’Arco. «Dopo due anni tracciare un bilancio è d’obbligo per chi come me ha sempre agito da indipendente. Purtroppo, la città si trova in una fase di stallo totale. Mi dispiace vedere che a distanza di tempo molti progetti, peraltro già incardinati nella programmazione delle precedenti amministrazioni siano fermi».Così, attuale consigliere comunale della lista civica Oblò ed ex assessore alle politiche sociali did’Arco.La decisione di prendere le distanze dalla maggioranza di Raffaele Russo si poggerebbe su un forte malcontento per i tanti progetti rimasti incompiuti. Dalla nuova arteria stradale che avrebbe dovuto costeggiare lo stabilimento della Leonardo all’Ospedale di comunità senza dimenticare il Villaggio Sociale finanziato dall’ex ministro per il Sud con ben 13 milioni di euro.