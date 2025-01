Sport.quotidiano.net - Pisa-Salernitana 1-0, Moreo rilancia i nerazzurri: successo in inferiorità numerica

, 26 gennaio 2025 - Vittoria importantissima per la squadra di Inzaghi, dopo oltre un'ora e un quarto diper il rosso a Marin. A decidere il match è un gol dinella ripresa. PRIMO TEMPO – Una lunga fase di studio determina i primi minuti della gara tra ie la. Ilperò effettua un forcing costante senza pungere. Poco prima del quarto d’ora però Marin compie una gravissima ingenuità dando una gomitata a un avversario. L’arbitro non vede, ma il var sì e il calciatore nerazzurro viene espulso. Così Inzaghi decide di sostituire Meister e fare entrare Abildgaard. Proteste poi per un fallo di Lochoshvili su, con l’arbitro che decide “solo” per un giallo, ma dal nuovo regolamento è SPA e non è rosso. Non si vedono tiri in porta, se non un tentativo di rimettere in mezzo un pallone al 35? da parte di Angori, bloccato da Christensen.