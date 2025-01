Bergamonews.it - Pala San Bernardino alla Carrara, i parrocchiani di Pignolo: “Poi si riporti nella sua chiesa”

L’annuncio che ladi San, uno dei capolavori di Lorenzo Lotto, lasci l’attuale– ora chiusa in attesa di restauri – per essere ospitata prima all’Accademiae poi al Museo diocesano Adriano Bernareggi solleva una richiesta da parte di un gruppo didi. Pubblichiamo la loro richiesta. Egregio Direttore,abbiamo letto con interesse l’articolo pubblicato su Bergamonews e con piacere apprendiamo che ladel Lotto verrà esposta all’Accademiae poi al Museo Diocesano, perché possa essere visibile, in attesa del restauro del tetto delladi San. Dall’articolo si intende dovrà tornare in Sana Marzo 2026, quando anche il “secondo allestimento” avrà termine: appare infatti difficile immaginare una migliore esposizione rispetto a quella per cui laè stata pensata e realizzata, anche se siamo certi cheverrà esposta nel migliore deimodi, tranquillizzati dal fatto che sarà certamente una parrocchiana ad occuparsene; non siamo sicuri che la collocazione al Museo Diocesano sia altrettanto tranquillizzante, non dimentichiamo infatti che già un’altra opera del Lotto è stata prestataDiocesi e mai più restituita, ma siamo certi che così non sarà per la