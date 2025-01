Oasport.it - Nicola Pietrangeli si fa risentire: “Sinner sta esagerando. Io rosicavo? Non c’è trippa per gatti”

Jannikha sconfitto Alexander Zverev in una finale dominata con grande arguzia agonistica e ha vinto gli Australian Open 2025, difendendo il trofeo che aveva conquistato dodici mesi fa sul cemento di Melbourne. Il numero 1 del mondo ha travolto il numero 2 del ranking ATP in maniera nitida, chiudendo i conti in tre set e mettendo così le mani sul terzo Slam della propria carriera (a settembre aveva festeggiato anche agli US Open).Nel giro di un anno, il fuoriclasse altoatesino è diventato l’italiano capace di imporsi il maggior numero di volte nei tornei più importanti al mondo e ha superato lo storico record di, che vinse il Roland Garros nel 1959 e nel 1960 (non era ancora incominciata l’era Open quando il nativo di Tunisi si rese protagonista del back-to-back sulla terra rossa di Parigi).