Israele-Hamas Netanyahu | Con Trump per accordo su ostaggi ma non a ogni costo

In un clima di tensione e diplomazia, Israele e Stati Uniti si confrontano sulla difficile questione degli ostaggi detenuti da Hamas. Il premier Netanyahu, in sintonia con Trump, ribadisce che la priorità è la sicurezza, ma senza accettare compromessi a ogni costo. La partita è delicata: trovare un equilibrio tra negoziazioni e tutela dei propri cittadini. La strada verso una soluzione duratura rimane complessa e ancora tutta da tracciare.

(Adnkronos) – Israele non accetterĂ un accordo ad ogni costo per Gaza. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di essere in sintonia con il presidente statunitense Donald Trump su strategia e obiettivi nella trattativa per la liberazione degli ostaggi detenuti da Hamas, ma ha precisato che Israele e Usa non accetteranno un accordo "a .

