Francia 4-1 Galles – Rapporto risultato e obiettivi come gallese si siedono su Brink of Euro 2025 Elimination

La nazionale francese brilla ancora, conquistando una vittoria schiacciante contro il Galles 4-1 a Euro 2025. Mentre i gallesi hanno dato battaglia nella prima metà , la superiorità tecnica e tattica delle Bleues ha fatto la differenza, proiettandole verso un cammino ormai quasi certo verso le fasi finali. La lotta per la qualificazione si fa sempre più serrata: la Francia si avvicina con decisione, ma il Galles rischia di essere già eliminato.

La Francia ha prodotto un'altra performance dominante per battere il Galles 4-1 a Euro 2025. Nonostante una vivace esibizione da parte dei visitatori, in particolare nella prima metà , la qualità di Les Bleues ha brillato fino a tutti tranne che prenotare il loro posto nelle fasi a eliminazione diretta del torneo. I padroni di casa sono usciti dai blocchi e hanno trovato il retro della rete a soli otto minuti. Clara Mateo è stata premiata per la sua prima energia con un goal ben acquisito, distruggendo un colpo di destra nell'angolo in alto a destra dopo una raffica di angoli e ha bloccato tentativi.

Il secondo giorno dell'Europeo femminile in Svizzera si preannuncia infuocato, con Inghilterra-Olanda e Francia-Galles pronte a scrivere pagine decisive del torneo.

