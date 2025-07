Nico Gonzalez lascia la Juve? Chieste informazioni dall’Arabia Saudita la posizione di Comolli è chiara per il futuro dell’argentino Cosa succede

Nico Gonzalez potrebbe presto cambiare maglia: l'interesse dell'Arabia Saudita si fa sempre più concreto, e la Juventus si prepara a una possibile cessione. La posizione della dirigenza bianconera è chiara, ma il mercato in uscita dei campioni italiani si infiamma. Cosa riserverà il futuro all’attaccante argentino? Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa vicenda calda e avvincente.

Nico Gonzalez via dalla Juve? Informazioni richieste dall'Arabia Saudita, la posizione della dirigenza bianconera è chiara per il suo futuro. Il calciomercato in uscita della Juve potrebbe trovare uno sbocco importante in Arabia Saudita. Uno dei giocatori con le valigie in mano, Nico Gonzalez, ha infatti attirato l'interesse di un club della Saudi Pro League. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Nicolò Schira, sarebbe arrivata alla Continassa una prima, concreta richiesta di informazioni per l'esterno argentino, aprendo di fatto un nuovo e ricco scenario per il suo futuro. Un'avventura al capolinea: Nico González è sul mercato.