Meloni accelera sull’Ucraina ma inciampa sul caso AlMasri | pressing interno e tensioni estere

Giorgia Meloni si trova al centro di una sfida doppia: accelerare sul fronte ucraino senza inciampare nelle polemiche interne e nei dossier giudiziari che minacciano la stabilità del suo governo. Tra tensioni internazionali, pressing diplomatico e crisi politiche, la vigilia del vertice sulla ricostruzione dell’Ucraina si trasforma in un vero e proprio banco di prova per la leadership italiana. Zelensky a Roma, ma l’attenzione è tutta sulla fragile credibilità di Meloni.

Un’agenda internazionale serrata, un Paese da rappresentare nel cuore della diplomazia europea e, al tempo stesso, un governo alle prese con dossier esplosivi, polemiche e crepe sempre più evidenti. Per Giorgia Meloni, la vigilia del vertice sulla ricostruzione dell’Ucraina si trasforma in una corsa a ostacoli, tra accuse politiche e dossier giudiziari che rischiano di minare la credibilità dell’esecutivo. Zelensky a Roma, ma l’attenzione è sulle fratture italiane. Alla Nuvola dell’Eur è tutto pronto: oggi si aprirà la Conferenza per la ripresa dell’Ucraina, con la partecipazione di 15 tra capi di Stato e di governo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Meloni accelera sull’Ucraina ma inciampa sul caso AlMasri: pressing interno e tensioni estere

In questa notizia si parla di: ucraina - meloni - accelera - inciampa

Ucraina, Meloni “Dalla Russia nessun passo avanti per la pace” - Il nuovo ciclo di negoziati tra Ucraina e Russia non ha portato progressi sulla strada della pace. La premier Meloni ribadisce l'impegno dell'Italia per una soluzione giusta e duratura, confermando il sostegno agli sforzi internazionali in atto.

Meloni: 300 milioni all’Ucraina. E vuole von der Leyen a Roma - Domani il summit per Kiev, in bilico la trasferta della presidente della Commissione. Da repubblica.it

Meloni ora accelera: summit sulla ricostruzione con negoziati già avviati - Il Messaggero - Dalla mancato foto tra le navate di San Pietro all'assenza sul treno per Kiev e nella riunione dei volenterosi ... Da ilmessaggero.it