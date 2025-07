App MEGA regala 5 euro sulla spesa

Scopri come risparmiare subito con MEGA, la catena di supermercati che unisce qualità e convenienza ogni giorno. Questa volta, per i clienti più smart, arriva un’offerta imperdibile: 5 euro di sconto sulla spesa grazie a un coupon esclusivo attivabile direttamente dall’app MEGA. Vuoi sapere come ottenere questo vantaggio digitale? Ecco tutto quello che devi fare per approfittarne subito!

MEGA, la catena di supermercati che offre una scelta di prodotti delle marche più importanti con prezzi bassi tutti i giorni, lancia una nuova promozione esclusiva dedicata a tutti i clienti "digitali": 5 euro di sconto sulla spesa grazie al coupon attivabile dall'app MEGA. Come ottenerlo. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: spesa - app mega regala 5 - euro sulla - tutti

Cattura il tuo regalo! Acquista almeno 20€ di prodotti MEGA Pokémon e ricevi subito in regalo 1 dei 4 personaggi da costruire! Ritira il tuo omaggio al box informazioni. Offerta valida in tutti i punti vendita fino al 6 luglio. Collezionali tutti! Vai su Facebook