Perché in metropolitana molte scale mobili non funzionano

Perché in metropolitana molte scale mobili sono inattive? Da De Angelis a Lanza, da Porta Venezia a Maciachini, diverse scale risultano ferme, creando disagi e rallentamenti quotidiani ai pendolari. Nonostante i cartelli di "manutenzione straordinaria", l’attesa per riparazioni efficaci si fa lunga. La questione solleva dubbi sulla gestione delle infrastrutture urbane e sull’efficienza dei servizi di supporto. È arrivato il momento di fare chiarezza e garantire un sistema più affidabile per tutti.

De Angelis, Lanza, Porta Venezia, Maciachini. Sono solo alcune delle scale mobili che negli ultimi mesi sono state inutilizzabili e che ancora oggi, se non ci sono state già le necessarie riparazioni, risultano ferme. “Manutenzione straordinaria”, si legge su molti cartelli affissi nelle stazioni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Stazioni Metropolitana - scale mobili https://ift.tt/WP1ioHh A causa di un’anomalia segnalata da ENEL sulla rete elettrica, alcuni impianti di risalita della metropolitana si sono arrestati automaticamente in modalità di sicurezza. Il personale sul posto ha ripristina Vai su X

Cosa dicono i primi risultati della Fase 1 di sperimentazione del MaaS a Milano? La prima fase del progetto MaaS for Italy – Milano, che introduce un modello di mobilità integrata e digitale, ha già prodotto risultati: Cinque MaaS Operator coinvolti, incluse Vai su Facebook

